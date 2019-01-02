На странице главы региона в Instagram, начиная с 1 января, публикуются архивные новогодние фото со всех уголков края.

«Наша Кубань — уникальный регион, который может похвастаться и морским побережьем, и лесными массивами, полями, реками и снежными вершинами. Более того, наш край — дом для 120-ти национальностей. При этом мы всегда жили большой семьей, уважая ценности и культуру каждого. В крае запущен онлайн-проект, который позволит всем жителям и гостям региона лучше познакомиться с его культурой и традициями», — отметил Вениамин Кондратьев.

В аккаунте главы региона в социальной сети Instagram в 14:00 по московскому времени до 4 января будут публиковаться архивные фото со всех уголков региона, на которых запечатлены празднования Нового года в 50-80-е годы прошлого века.

«Каждый желающий может поддержать проект и присоединиться к нему. Для этого нужно выкладывать свои снимки с хештегом #этонашакубань», — добавил губернатор.

Подборку лучших фотографий жителей региона разместят 5 января на странице губернатора., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все новости по теме:

Новый год — 2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник