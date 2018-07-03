Кондратьев: проблемы водоснабжения Ейска должны быть решены не временными способами

В ходе планерного совещания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил приступить к проектированию нового водопровода в Ейске в этом году, а в следующем — к его строительству.

Вениамин Кондратьев отметил, что одной из проблем в системе ЖКХ края остается водоснабжение в Темрюке, Новороссийске и, особенно, в Ейске, где половина сетей находится в аварийном состоянии или нуждается в замене, потери воды составляют более 50%.

«Регулярно поступают жалобы от ейчан, они участились после того, как с 1 июня воду стали подавать по часам. Это возмутительная ситуация для курортного города, тем более в летний период. Вопрос требует кардинального решения. Проблемы водоснабжения Ейска должны быть решены не временными способами», — заявил глава региона.

Губернатор поставил задачу в этом году начать разработку проектно-сметной документации по строительству нового магистрального водопровода в Ейске, а в следующем приступить к его строительству.

Также Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на том, что вопросы водоснабжения и водоотведения острее всего стоят в курортных территориях, испытывающих повышенные нагрузки в летний период. Поэтому необходим долгосрочный план действий.

«До 2021 года должна быть составлена дорожная карта, в которой будут прописаны реальные мероприятия, позволяющие решить проблему бесперебойной подачи воды в Ейске, Темрюке и Новороссийске», — сказал глава региона.

По словам первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко, для того, чтобы закрыть вопрос водоснабжения по всему краю, необходимо ежегодно в течение пяти лет тратить на это более 800 млн рублей.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что, несмотря на высокую стоимость работ, этой темой необходимо заниматься вплотную.

«Понятно, что это очень большие вложения и без частных инвестиций, поддержки федерального центра мы вопрос быстро не решим. Но эта статья расходов обязательно должна быть заложена в краевом бюджете», — цитирует главу Кубани пресс-служба администрации Краснодарского края.

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