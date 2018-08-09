Кондратьев: проект дублера Яблоновского моста прошел экспертизу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 августа провел переговоры с делегацией Адыгеи.

«С нашими соседями, делегацией Республики Адыгея, обсудили планы на будущее. Нужно сообща решать совместные вопросы, будь то энергодефицит или дороги. Создадим общую агломерацию, в нее войдут Краснодар с прилегающими муниципалитетами, Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы», — написал губернатор в своем Twitter.

Он отметил, что вместе у регионов больше шансов быть услышанными на федеральном уровне, а значит, больше возможностей для улучшения жизни населения Кубани и Адыгеи.

«Первым делом нам необходим дублер Яблоновского моста. Проект уже прошел экспертизу и включен в стратегию пространственного развития РФ», — заявил Кондратьев.

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