Кондратьев: проект новой трассы Джубга — Сочи жизненно необходим региону

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 августа прокомментировал появившуюся информацию о проекте строительства новой скоростной трассы Джубга — Сочи.

«Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходимый, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу», — цитирует Кондратьева РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае планируется построить дорогу к морю стоимостью 1,2 трлн рублей. Новая трасса Джубга — Сочи будет в пять раз дороже Крымского моста.

Концепцию развития дороги разработал Росавтодор. На месте двухполосного горного серпантина, который сейчас работает на пределе пропускной способности, предлагается возвести четырехполосную скоростную трассу.

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