Кондратьев прокомментировал итоги матча Испании и Португалии на стадионе «Фишт» в Сочи

Игра прошла 15 июня.
«Болельщики, конечно, в восторге. Это была красивая игра на красивом стадионе. «Фишт» легко выдержал и Кубок конфедераций, и первый матч в рамках мундиаля. Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и организации. Все сработали отлично», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он также напомнил, что следующая игра в Сочи пройдет 18 июня. Здесь сразятся сборные Бельгии и Панамы.
Матч посетили 43 тыс. 866 зрителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», команды сыграли вничью — 3:3. В составе сборной Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду. У команды Испании дважды отличился Диего Коста, еще один мяч на счету Начо.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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