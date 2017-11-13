Кондратьев прокомментировал итоги прививочной кампании на Кубани

По словам губернатора региона, вакцинация позволит снизить заболеваемость в сезон простуд.

«В регионе завершилась массовая вакцинация против гриппа. Больше половины жителей края — около 3 млн человек — привиты, а значит, защищены. План обязательной вакцинации выполнен на 100%», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Он также уточнил, что Кубань находится в зоне риска. В крае высокие туристические потоки, присутствует миграция населения, и, соответственно, есть большая вероятность заноса инфекции в регион.

«Прививка позволит избежать серьезных осложнений от гриппа. Практика прошлого года показала, что вакцинация существенно снижает риски», — добавил губернатор.

Он также уточнил, что в 2016 году прививку от гриппа сделали более 2,5 млн кубанцев, благодаря чему заболеваемость была в несколько раз ниже эпидпорога, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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