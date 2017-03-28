Кондратьев прокомментировал матч сборных России и Бельгии в Сочи

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 28 марта прокомментировал матч сборных России и Бельгии по футболу, который прошел на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Завершился матч наших с бельгийцами на «Фиште», ничья 3:3. Как говорится, победила дружба!» — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Он также поблагодарил болельщиков, которые пришли поддержать команды.

«Атмосфера на стадионе, по правде говоря, была нереальная. Спасибо всем болельщикам, всем, кто пришел. И… то ли еще будет», — отметил губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу 28 марта в товарищеском матче в Сочи сыграла вничью с Бельгией.

На матч Россия — Бельгия в Сочи продали более 18 тыс. билетов. Российский футбольный союз выплатит за матч футбольной федерации Бельгии 300 тыс. евро. Ранее болельщики сборной России по футболу обыграли бельгийцев со счетом 12:8.

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