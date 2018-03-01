Кондратьев прокомментировал послание президента к Федеральному Собранию РФ

01 марта в 15:23

Президент России Владимир Путин выступил с посланием 1 марта.

«Президент назвал Россию одной из ведущих держав с мощным экономическим потенциалом. Подчеркнув, что важнейшая задача — это обеспечение дальнейшего роста уровня жизни. Сделать это нужно за счет дальнейшего финансирования социальных программ и инфраструктуры, инвестиций в человеческий капитал», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что Краснодарский край — один из немногих регионов, который не сократил, а увеличил расходную часть бюджета этого года почти на 15 млрд рублей. Это касается 20-ти государственных программ. Почти на 3 млрд рублей увеличили финансирование социальных программ.

«Конечно, помогла поддержка правительства. С учетом федеральных денег, это около 19 млн рублей, на развитие здравоохранения края дополнительно выделили 411,3 млн рублей. Деньги пойдут на строительство и капитальный ремонт больниц, поликлиник, обеспечение лекарствами детей-инвалидов. Общая сумма составит 48,4 млрд рублей», — пояснил губернатор.

По его словам, на образование дополнительно предусмотрено 676,4 млн рублей. Общее финансирование отрасли составит 46,5 млрд рублей. Это позволит купить автобусы для сельских школ, провести капремонт учреждений дополнительного образования.

«В этом году направим более 259 млн рублей на реализацию проекта по созданию ясельных мест. Мы сможем построить семь детских садов, десять школ и еще пять открыть после капитального ремонта», — уточнил Кондратьев.

В послании президент сказал о необходимости развития дорожной инфраструктуры. По его мнению, в предстоящие шесть лет необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России. Нужно увеличить пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. На эти цели направят более 11 трлн рублей. Президент подчеркнул, что состояние дорог должно быть постоянно в центре внимания руководителей регионов и городов.

Кондратьев пояснил, что дорожный фонд Кубани в 2018 году увеличили на 8 млрд рублей — до 28,2 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство новых магистралей и развязок, подъездных путей к Черноморскому побережью, тротуаров в городах и районах, ремонт более 600 км региональных дорог и 15 мостов на них.

Президент обратил внимание на модернизацию городской среды. Ее обновление должно базироваться на широком внедрении передовых технологий, современных архитектурных решениях.

«С этого года мы акцентируем внимание на создание комфортной среды не только в крупных городах края, но и на периферии. В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» начнут принимать участие и небольшие населенные пункты региона», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев присутствовал на обращении президента к Федеральному Собранию. Путин отметил Сочи как пример благоустройства.

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