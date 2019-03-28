Кондратьев прокомментировал продление трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре

Часть дороги по Московской вернули муниципалитету, что дает возможность начать проектирование трамвайного полотна.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, большой шаг вперед сразу для нескольких районов Краснодара, в том числе для Музыкального — возможность продлить трамвайную линию по улице Московской.

«До недавних пор продление ветки было невозможным: часть дороги по Московской, как и многие другие улицы в этом районе, не принадлежала муниципалитету. Теперь ситуация изменилась. Земля стала городской. А это значит, что можно начинать проектировать трамвайное полотно на всем протяжении Московской, от Солнечной до Петра Метальникова», — сообщается в аккаунте Вениамина Кондратьева в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 28 марта посетил Музыкальный микрорайон в Краснодаре. Губернатор отметил, что микрорайон «уже закостенел, так уж сложилась здесь застройка». Он отметил, что нужно сделать жизнь в микрорайоне комфортной.