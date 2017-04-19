Кондратьев прокомментировал ситуацию с возможной утечкой топлива в море

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 19 апреля прокомментировал ситуацию с возможной утечкой топлива на месте крушения сухогруза в Керченском проливе.

«В акватории Черного моря в районе крушения судна сейчас ищут вероятную утечку нефтепродуктов — топлива, которым был заправлен сухогруз», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, все краевые службы, ответственные за ликвидацию таких ЧС, подняты по тревоге, у берегов моря расставлены наблюдательные посты.

«Сейчас понять, была ли утечка, сложно. Поверхность моря осматривают и с воды, и с воздуха. В любом случае все силы и ресурсы наготове», — заявил Кондратьев.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. Спасатели подняли на поверхность тела двух моряков с сухогруза. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о спасении троих из 12 членов экипажа сухогруза.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В Анапе 19 апреля губернатор проведет экстренное селекторное совещание по факту крушения сухогруза в Керченском проливе. На совещании также рассмотрят вопросы экологической безопасности. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил установить боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря горюче-смазочными материалами.

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