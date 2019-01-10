В Крымске 10 января обсудят развитие культуры на Кубани.

Об этом глава региона Вениамин Кондратьев написал в своем аккаунте Twitter.

«Перед этим побывал в обновленном ДК в станице Троицкой. Это сердце станицы, поэтому особенно важно было сделать здание комфортным и современным, чтобы жители приходили сюда с удовольствием», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымском районе отремонтировали Дом культуры. Общий объем финансирования составил более 20 млн рублей. В ДК заменили все инженерные сети, окна и двери, отремонтировали фасад, кабинеты, кровлю и танцевальный зал, оборудовали санузел.

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