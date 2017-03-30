Кондратьев проведет рабочий день в Брюховецком районе

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 30 марта осмотрит ряд агропромышленных объектов и проведет встречу с активом Брюховецкого района.

В обсуждении перспектив развития территории примут участие заместители руководителя края, глава района Владимир Мусатов, представители региональных министерств и ведомств.

По показателям социально-экономического развития муниципальных образований в 2016 году Брюховецкий район занял 26 место в крае и вошел в группу территорий с уровнем развития ниже среднего.

В структуре экономики района преобладает сельское хозяйство — на долю АПК приходится 58% объема всей произведенной продукции муниципалитета. Также здесь развиты промышленность и розничная торговля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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