Кондратьев проведет Совбез по подготовке к открытию курортного сезона

Выездное совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии глава Краснодарского края проведет в Анапе.

Вениамин Кондратьев осмотрит центральный городской пляж, средства размещения, в том числе базу, где будет жить сборная Дании во время чемпионата мира по футболу.

На заседании рассмотрят вопросы подготовки к летнему сезону. Речь пойдет о мерах безопасности в местах массового пребывания людей.

Участники также обсудят механизм действия курортного сбора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все новости по теме:

Курортный сезон

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник