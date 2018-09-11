Кондратьев провел совещание о готовности ЖКХ края к отопительному сезону

На подготовку систем теплоснабжения к зиме направили 1,7 млрд рублей

Всего в этом году на мероприятия по обеспечению работы систем тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период из различных источников выделили около 4,6 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения.

«На завершение всех работ остается три недели — 1 октября система ЖКХ края должна быть полностью готова к зиме. В текущем году на эти цели выделили почти на 200 млн больше, чем в прошлом. Это деньги, в том числе на замену оборудования, модернизацию котельных, замену тепловых сетей», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как доложил вице-губернатор Анатолий Вороновский, более 92% объектов теплоснабжения уже полностью готовы к работе. В этом году полностью модернизируют 42 котельные, что на 11 больше, чем в прошлом. При этом ремонтные работы 19 объектов проводились за частные деньги.

Кондратьев напомнил, что к 2020 году этот показатель необходимо увеличить до 80 котельных в год.

«Иначе мы так и будем сидеть на старых сетях, нести огромные потери тепла и при этом поднимать тарифы. В вопросе привлечения инвестиций многое зависит от позиции глав муниципалитетов», — подчеркнул губернатор.

В качестве примера он привел Павловский район, где за несколько лет инвестор модернизировал 22 котельные, еще одна будет завершена к концу года. Этот же инвестор зашел в Крыловский и Брюховецкий районы. В планах в течение четырех лет полностью модернизировать котельные этих территорий.

«Работа с инвесторами вышла на новый уровень. И новый уровень дивидендов огромен. Муниципалитеты перестраиваются, учатся работать с бизнесом», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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