Кондратьев провел совещание по безопасности в торговых центрах края

В 20 муниципалитетах региона провели учения на 67 объектах с массовым пребыванием людей.

Основным вопросом планерки стало подведение итогов проверки мер противопожарной безопасности в крае.

«Проверки мер противопожарной безопасности ТРЦ показали, что в ряде случаев выявлена неподготовленность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, не везде срабатывает автоматическая система открывания дверей запасных выходов, не отработаны меры эвакуации инвалидов», — рассказал первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что предотвратить ЧС возможно только путем системной работы по устранению неполадок и недочетов.

«Владельцы заведений обязаны сделать соответствующие выводы, а главам муниципалитетов необходимо обратить особое внимание на то, как будут исправляться выявленные нарушения», — заявил он.

Также в ходе совещания обсуждали вопрос возгорания пятиэтажного дома в Сочи 2 апреля. За 40 минут почти полностью выгорели два верхних этажа. Дом оказался самостроем. Буквально в 10 м от него находится еще один аналогичный дом, оба узаконены по решению суда.

Алексеенко сообщил, что в настоящее время в Сочи выявлено 167 объектов самовольного строения, которые являются многоквартирными домами. Все они подлежат сносу. Зачастую узаконивание объектов через суд идет на основании подложного заключения экспертизы, как это произошло с многоквартирным домом в Сочи.

Губернатор потребовал тщательно проверять экспертные заключения, плотно работать с прокуратурой и таким образом пресекать незаконную выдачу разрешений на строительство.

«Мы объявили войну самостроям, но этот вопрос продолжает быть актуальным. Самострои уродуют муниципалитеты и нельзя допустить, чтобы они угрожали жизни людей. Самострои не должны быть выгодны ни застройщикам, ни власти на местах. И именно власть должна быть активной, принципиальной и жестче наводить порядок», — заявил Кондратьев.

Он поручил детально рассмотреть вопрос по самостроям на ближайшем Совбезе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массовые проверки начались после возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. При пожаре погибли 64 человека, большинство из них дети. Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

Сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорской в Сочи поступило 2 апреля в 17:43, в 19:38 ликвидировали открытое горение. Общая численность привлеченных к ликвидации — 137 человек и 38 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, из горящего здания эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пожарные 40 минут не могли подъехать к горящему дому в Сочи.

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