Кондратьев провел совещание по обеспечению безопасности в период выборов

За безопасностью на избирательных участках в крае в день голосования будут следить около 15 тыс. человек.

Это полицейские, казаки, дружинники и сотрудники Росгвардии. Обеспечение правопорядка во время президентских выборов обсудили 13 марта на краевом совбезе под руководством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

В день выборов в регионе будут работать почти 2,8 тыс. избирательных участков, больше половины из них оборудованы камерами видеонаблюдения. Это станет дополнительной гарантией честности и защитой от возможных провокаций, отметил глава региона. Ведь основная задача — обеспечить открытость и легитимность выборов президента страны.

«Надо пристально уделить внимание фактам незаконной агитации в день проведения выборов. Это, как правило, всегда сопровождает любые выборы. Коллеги, мы должны быть здесь принципиальны, как никогда. Мы просто будем требовать соблюдение закона. Никому это не позволено, никто не будет никаким способом продолжать агитацию в день голосования и в день тишины. Коллеги, главы муниципальных образований, это в первую очередь ваша задача. У нас в крае 4 млн 100 тыс. избирателей. Наша с вами задача дать возможность, дать им право свободно, спокойно проголосовать. Сделать волеизъявление за того кандидата в президенты, за которого они считают нужным. Еще раз говорю, мы должны обеспечить им эту возможность. И мы ее обеспечим», — заявил Кондратьев.

«Немаловажный вопрос — возможные проявления экстремистского толка. Важно умение муниципалитетов, умение всех чиновников, всех лиц, причастных не только к выборам, но и к осуществлению власти, отправлению правосудия, правоохранительных органов, умение разговаривать с людьми, вникать в вопросы, которые сегодня есть. Понимать те проблемы, а самое главное — решать их», — отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Еще одним вопросом краевого совбеза стала безопасность на дорогах региона. Уже в ближайшее время существенно увеличится туристический поток, а значит, появятся и дополнительные транспортные нагрузки. В зоне особого внимания — пассажирские автобусы и грузовики. Нередко на рейс такие машины выходят без техосмотра, а у водителей не всегда есть путевые листы. Кроме того, в большинстве случаев КамАЗы и фуры идут с перегрузом, а значит еще и разбивают дороги в регионе. Чтобы найти решение всех этих проблем Вениамин Кондратьев поручил создать специальную рабочую группу, в которую войдут как чиновники, так и сотрудники ГИБДД. После чего в ближайшее время этот вопрос еще раз поднимут на краевом совещании.

«Самое главное, что сегодня проблемы не должны для галочки решать. Терпение нашего народа не безгранично. Нужно выходить на общее решение, которое нас приведет к результату, который сегодня так необходим жителям нашего края», — сказал губернатор.

Помимо этого, по поручению главы региона до конца года в Краснодарском крае установят десять комплексов весового контроля для большегрузов. Совместно с правоохранителями сейчас разрабатывают схему их эффективного расположения.

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