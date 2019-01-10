Мероприятие прошло 10 января в режиме видеоселектора в Крымске.

По словам главы региона, культура незримо утверждает нормы и ориентиры общества.

«Культура способствует процессам интеграции и единения людей. Сохраняя культуру, мы сохраняем накопленные ценности предшествующих поколений, что является неизменным фундаментом для дальнейшей жизни», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По его словам, важно сохранять и поддерживать самодеятельные народные коллективы, хоры, ансамбли и создавать достойные условия их деятельности.

Для этого на Кубани проводят системную работу по модернизации учреждений культуры. Если в прошлом году отремонтировали 30 клубов и четыре школы искусств, то в планах на 2019 год отремонтировать еще 21 учреждение культуры и в 50 укрепить материально-техническую базу. Для этого в краевом бюджете предусмотрели около 255 млн рублей.

«Досуговые центры, дома культуры и клубы должны быть доступны населению края. Это показатели активности жизни района. Наша стратегическая задача — увеличивать финансирование сферы культуры, поэтапно приводить все краевые ДК к надлежащему виду, делать их современными и уютными», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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