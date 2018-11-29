Кондратьев провел совещание с главами пострадавших от непогоды районов

Руководители Геленджика, Горячего Ключа, Туапсинского, Северского, Апшеронского районов в режиме видеоселектора доложили губернатору Вениамину Кондратьеву о работе по ликвидации последствий непогоды.

Во всех муниципалитетах работают оперативные штабы, организован круглосуточный контроль уровня рек. Жителей заблаговременно предупредили о непогоде, это позволило избежать серьезного ущерба имущества.

Во всех населенных пунктах дежурят спасатели, эвакуация не требуется. Составили списки пожилых одиноких людей и инвалидов, которым при необходимости окажут помощь. При ГУ МЧС региона совместно с министерство ГО и ЧС края создан межведомственный оперативный штаб, который возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Сейчас обстановка в крае стабилизируется. В Архипо-Осиповке, где подтопило 51 придомовую территорию, а вода зашла в десять домов, последствия ликвидируют 70 специалистов различных служб, привлечено 29 единиц техники. Устранили перебои с электроснабжением в Северском районе. Возле подтопленного автомобильного моста у станицы Ставропольской организовали круглосуточное дежурство оперативных служб, сотрудников ДПС. Ночь в районе прошла без происшествий, утром на расчистку от снега вышли 52 единицы техники.

В Горячем Ключе сейчас уровень воды в реке Псекупсе + 264 при критическом в + 430. Ситуация находится на контроле. К усиленному режиму работы подготовлена необходимая техника.

В Новороссийске произошли аварийные выключения света в хуторах Ленинский путь и Семигорье. Ведут восстановительные работы, подключают резервные источники питания. В Туапсинском и Апшеронском районах, где ночью уровень воды в горных реках приближался к критической отметке, обстановка стабилизируется.

Циклон ушел в сторону Сочи. Вениамин Кондратьев поручил организовать круглосуточное дежурство всех оперативных служб и в течение дня докладывать о проделанной работе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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