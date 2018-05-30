Кондратьев провел встречу с официальной делегацией Китая

Во главе с управляющим делами госорганов КНР Ли Баожуном представители страны ознакомились с инвестиционным и туристическим потенциалом Кубани.

Глава региона Вениамин Кондратьев представил делегации прибрежный и горный кластеры Сочи, а также курортную инфраструктуру города. В ходе встречи губернатор отметил, что у края и Китая давно налажено сотрудничество, в том числе в торговой отрасли. В КНР поставляются рыба, злаки, мука, подсолнечное масло, алкогольные и безалкогольные напитки.

Глава региона отметил, что на Кубани производится и выращивается экологически чистая продукция. Край может экспортировать безопасные и качественные товары за рубеж, в том числе в Китай.

Стороны обсудили перспективы развития отношений между бизнесом субъектов. Губернатор напомнил, что Краснодарский край сотрудничает и с европейскими, и с азиатскими странами. Очевидные преимущества региона — выгодное геополитическое расположение на стыке Европы, Азии и стран СНГ, продуманная транспортная логистика, природные и трудовые ресурсы. Кроме того, в последние три года на Кубани ведется системная работа по улучшению инвестклимата. Совершенствуются правовая и нормативная базы, каждый проект детально прорабатывается, ведется его сопровождение на всех этапах.

В марте Краснодарский край посетила с визитом делегация китайской компании COFCO International. Генеральный директор компании Чи Цзинтао выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере АПК. Корпорация проводит закупку кукурузы, риса, пшеницы, осуществляет глубокую переработку зерна.

В Краснодаре расположен филиал организации, объем закупаемой зерновой продукции составляет 1 млн т. В перспективе этот показатель планируется увеличить до 2-3 млн т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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