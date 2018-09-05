Кондратьев провел встречу с представителем концерна «Штиль Зюдвест»

Немецкая компания STIHL планирует открыть на Кубани производство моторных инструментов для сельского и лесного хозяйства.

В Краснодаре состоялась рабочая встреча главы региона Вениамина Кондратьева и председателя наблюдательного совета концерна ООО «Штиль Зюдвест» Ханса Петера Штиля.

В краевом центре 5 сентября открылся логистический комплекс STIHL площадью 9 тыс. кв. м. Как отметил губернатор Кубани, всего за четыре года работы в крае компания зарекомендовала себя как надежный инвестор и партнер.

«Инструменты, которые вы производите, пользуются большим спросом как среди жителей региона, так и всей страны. Благодаря своей надежности техника зарекомендовала себя с хорошей стороны на кубанском рынке», — подчеркнул Кондратьев.

По словам Штиля, в компании уверены, что инвестиции, вложенные в новый логистический центр, полностью окупятся.

«Мы уже зарезервировали 1,2 га участков земли на территории края. Кубань — выгодный регион для дальнейших инвестиций. Компания планирует расширяться и открыть не только логистический центр, но и производство моторных инструментов для сельского и лесного хозяйства», — сказал он.

Губернатор края подчеркнул, что со своей стороны регион готов оказывать всестороннюю поддержку, в том числе по предоставлению налоговых льгот и различных преференций.

«Это те точки роста, к которым мы сегодня стремимся. Мы заинтересованы в успешных партнерах, которые позволят быстро и результативно набрать темп в развитии промышленности. И, конечно, мы относим вас к их числу», — заключил Кондратьев.

Немецкая компания по производству моторных инструментов для сельского и лесного хозяйства работает в крае с 2014 года. В течение четырех лет занимала арендованные площади, затем приступила к созданию собственного логистического комплекса. Объем инвестиций в проект составил более 430 млн рублей. Строительство предприятия позволило создать порядка 60 рабочих мест, 28 сотрудников уже трудоустроены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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