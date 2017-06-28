Кондратьев провел встречу с секретарем Общественной палаты края

В Краснодаре 28 июня Любовь Попова передала губернатору доклад о состоянии гражданского общества.

Глава региона высоко оценил работу организации, обеспечивающей взаимодействие жителей с краевыми властями и органами местного самоуправления.

По словам главы региона, в целом работу Общественной палаты края за прошлый год можно назвать эффективной. Организация принимала активное участие в «нулевых чтениях» законопроектов. При этом 75% замечаний были учтены в конечной редакции законов.

«Палата существует не для галочки. Сегодня вы должны быть не только зеркальным отражением существующих проблем, которые происходят в различных сферах общества, но и предлагать пути их решения. Мы должны не просто знать о них, но и успешно решать», — подчеркнул Кондратьев.

Он также отметил качественную работу палаты на предыдущих выборных кампаниях и ее объективность.

«В сентябре во время избрания депутатов ЗСК нужно провести аналогичную работу. Уверен, ваше активное участие позволит получить гарантию того, что выборы будут прозрачными и честными, а любые нарушения — зафиксированы», — сказал губернатор.

Попова поделилась с главой региона планами работы на 2017 год. По ее словам, кроме достижений, есть и темы, над которыми еще необходимо работать. В крае из более 6,5 тыс. социально ориентированных НКО лишь единицы работают эффективно, считает она. Эту проблему нужно взять на контроль. Кроме того, необходимо развивать положительный опыт создания общественных палат в муниципальных образованиях.

«Важно, чтобы такой орган связи народа и власти появился в каждом муниципалитете. Если мы с вами будем работать в унисон, то вместе сможем сохранить социальную стабильность населения», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник