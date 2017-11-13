Кондратьев провел встречу с советом нового созыва Общественной палаты Кубани

В рамках мероприятия обозначили основные направления совместной работы власти и палаты. Во встрече также приняли участие заместители главы региона.

В новый состав палаты вошли 45 человек, при этом только треть членов — участники предыдущего созыва. В третий раз на должность председателя избрали Любовь Попову. По словам Вениамина Кондратьева, это говорит о большом доверии к ее опыту и профессионализму.

«Общественная палата края состоялась. С позицией, критикой и предложениями этого института сегодня считаются законодательные и исполнительные органы власти. И это надо сохранить», — отметил губернатор.

Как подчеркнула Любовь Попова, приоритетами работы Общественной палаты нового созыва являются взаимодействие с некоммерческими организациями, участие в решении проблемных вопросов в долевом строительстве, ЖКХ, социальной инфраструктуре. Остаются на контроле общественников вопросы транспортной доступности и экологии в некоторых муниципалитетах края.

На совещании обсудили вопросы развития науки, а именно — сохранение грантов на фундаментальные исследования молодых ученых. Это форма поддержки не является обязательной статьей расхода краевого бюджета, поэтому в связи с большим государственным долгом, не была рекомендована Федерацией. Губернатор поручил изыскать необходимые средства, используя, в том числе внебюджетные источники.

«Молодые ученые должны получать гранты — это не обсуждается. Для края это не такие большие деньги, а для исследователей — стимул в работе», — подчеркнул Кондратьев.

Попова также отметила, что, в первую очередь, необходимо поддерживать представителей науки, исследования которых будут иметь прикладное значение для Кубани. В этом вопросе палата готова оказать поддержку.

Говоря о деятельности представителей Общественной палаты, отметили, что они уже входят во все общественные советы при исполнительной власти. В этом году впервые будут принимать участие в работе профильных комитетов ЗСК в качестве экспертов.

«Много работы на муниципальном уровне. Так, в городах и районах создаются местные Общественные палаты. Они уже действуют в Краснодаре и в Каневском районе, эта деятельность будет продолжена», — добавила председатель ОП.

По мнению Кондратьева, у ОП есть все ресурсы, чтобы ставить задачи, волнующие жителей края, перед властью и контролировать их исполнение.

«Важно, чтобы Общественная палата обеспечивала прямой путь от проблем жителей края до власти любого уровня. Вы во главе этого диалога, и от того, как сможете организовать и поддержать это взаимодействие, зависит стабильность региона. У нас с вами общая ответственность за край, и самый главный дивиденд нашей работы — это благополучие жителей региона», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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