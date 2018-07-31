Кондратьев провел встречу с заместителем председателя Банка России

Руслан Вестеровский представил губернатору Вениамину Кондратьеву нового начальника Южного главного управления Банка России Евгения Эберенца.

В мероприятии также принял участие вице-губернатор Игорь Галась.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что с Южным ГУ Банка России у региона налажено конструктивное взаимодействие. Особое внимание уделяется работе по удержанию инфляции — в июне в крае она составила 1,3% в годовом выражении.

«За последние два года общими усилиями прекращена деятельность 35-ти финансовых пирамид, нормализована ситуация в сфере обязательного автострахования», — добавил Кондратьев.

По словам заместителя председателя Банка России Руслана Вестеровского, эта работа будет продолжаться.

«У Банка России с регионом много зон пересечения, они касаются, в том числе инфляции, развития малого и среднего бизнеса. Мы проводим мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. В целом мегарегулятор становится более открытым и для широкой аудитории, и для наших партнеров», — добавил Вестеровский.

Кредитный портфель края на сегодня составляет почти 1,5 трлн рублей. В общем объеме выданных средств важно увеличивать долю малого и среднего бизнеса, подчеркнул губернатор.

«Займы сегодня являются основным источником для развития небольших предприятий агропромышленного комплекса, курортной сферы, промышленности. В основном бизнес обращается именно в региональные банки, поэтому необходимо сохранить их структуру и количество. При этом правила работы финансовых учреждений должны быть жизнеспособными и понятными для предпринимателей», — сказал Кондратьев.

Еще одним ключевым моментом во взаимодействии края с Южным ГУ Банка России является обеспечение доступности финансовых услуг в сельской местности, акцентировал губернатор. В частности, он обратил внимание на необходимость сохранения числа банкоматов. По его словам, сегодня большинство селян получают заработную плату в безналичной форме.

«Жители станиц и сел должны иметь возможность пользоваться всеми банковскими продуктами. Многие услуги, доступные жителям больших городов, недоступны в сельской местности. Здесь необходимо найти золотую середину», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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