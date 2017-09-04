Кондратьев провел встречу в Минздраве РФ

Губернатор Кубани отправился в Москву 4 сентября. Совещание провела глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Благодаря поддержке ведомства в прошлом году Кубань получила 73 машины скорой помощи. Также 1 млрд рублей в следующем году выделят на ремонт и закупку медицинского оборудования.

Модернизация системы здравоохранения края — одна из приоритетных задач властей. Как отметил Вениамин Кондратьев в ходе встречи, на Кубани продолжают строительство офисов врачей общей практики, несмотря на бюджетные ограничения.

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