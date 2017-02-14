Кондратьев провел заседание по подготовке к инвестфоруму в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в феврале провел заседания оргкомитета по подготовке Российского инвестиционного форума, который стартует 27 февраля.

На форум в Сочи съедутся бизнесмены со всей страны. Свое участие подтвердили все 76 регионов России. По словам главы края, такого масштабного представительства не было за всю историю форума.

«Я считаю, что и в Российской Федерации, и в нашем крае достаточно собственных инвесторов, которые могут активно делать экономику. Конечно, мы рады и иностранным инвесторам, но я еще раз подчеркиваю, что у нас достаточно своих инвесторов. Для того чтобы мы могли уверенно стоять на ногах с точки зрения перспектив развития нашей экономики. Хочу еще также отметить, что международные инвесторы не уходят. Заявлены участники из различных стран, в том числе делегации из США. Будут делегации из Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании. Коллеги, когда наш форум был международным, такой весомой иностранной составляющей и не было», — отметил губернатор.

Свои экспозиции на форуме представят 16 регионов, в том числе Краснодарский край. На этот раз Кубань подготовила больше 500 инвестпредложений на сумму 270 млрд рублей. В портфеле региона 40 приоритетных проектов в ключевых отраслях экономики. Это сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, туризм и транспорт. Все они проходят государственную экспертизу. Инвестпредложения на форуме должны быть реальными для воплощения, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

«Главное, чтобы мы еще научились с него зарабатывать. Вот в чем вопрос. Не просто проводить форум, а зарабатывать. Это основное, ради чего мы сегодня стремимся, чтобы этот форум проходил на Кубани. И другого назначения его я не вижу. Это не просто какая-то тусовочная площадка. Это на самом деле серьезнейшее бизнес-сообщество приезжает к нам в Сочи. Вы — главы муниципалитетов, то есть вы должны быть самыми большими, основными менеджерами в своем районе. Сумейте продать свои проекты, навязать, втянуть инвестора. Убедить в том, что кроме вас больше вкладываться некуда», — подчеркнул губернатор.

Кубань также выставит проекты для «зеленой экономики» — концептуально новой стратегии развития, когда экономический рост связан с сохранением окружающей природы и ее ресурсов. В инвестиционном портфеле края — предложения по выращиванию экопродуктов, развитию альтернативной энергетики и переработке мусора, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в декабре 2016 года подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие будет носить название «Российский инвестиционный форум».

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