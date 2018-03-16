Кондратьев проверит подготовку дорог Кубани к летнему сезону

Губернатор 16 марта оценит ход реконструкции федеральной трассы Краснодар — Верхнебаканский и осмотрит проектируемый участок новой дороги в селе Гайдук в Новороссийске.

После объезда Кондратьев проведет совещание по вопросам развития дорожной инфраструктуры Кубани.

Участие в нем примут первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, заместитель главы региона Анатолий Вороновский, и. о. начальника «ФКУ Упрдор Черноморье» Дмитрий Горб, директор краснодарского филиала госкомпании «Автодор» Николай Ильин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник