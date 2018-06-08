Кондратьев: работу над документацией нового онкодиспансера в Краснодаре начнут в 2018 году

Власти Краснодарского края инициировали разработку проекта строительства в краевой столице современного онкологического диспансера, рассчитывая на участие в федеральной программе.
Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Краевая столица давно нуждается в современном онкологическом центре, поэтому в этом году мы приступим к разработке проектно-сметной документации и, надеемся, успеем войти в федеральную программу по софинансированию в 2019 году. Если нет, постараемся обойтись своими силами», — заявил Вениамин Кондратьев, комментируя один из вопросов прямой линии президента РФ Владимира Путина о создании в Краснодаре онкоцентра.
Губернатор сообщил что действующие в крае онкологические медучреждения перегружены.
«На Кубани работают пять онкодиспансеров, самый крупный — краевой — находится в Краснодаре. Его поликлиническое отделение рассчитано на 780 человек в день, но реальная нагрузка практически в два раза выше», — отметил глава региона.
Во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что готовится программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, ее предварительная стоимость — 1 трлн рублей до 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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