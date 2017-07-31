Кондратьев: районы Кубани с хорошими показателями получат дополнительные средства

Деньги на развитие лучшие муниципалитеты получат в начале 2018 года.

Глава региона Вениамин Кондратьев провел расширенное планерное совещание. Одним из основных вопросов повестки дня стало социально-экономическое развитие региона. Как отметил губернатор, итоги первого полугодия хорошие. Рост отмечен во всех отраслях экономики. Но есть муниципалитеты, которые с трудом пополняют свои бюджеты. Их результаты ниже среднекраевых. Ситуацию нужно менять, подчеркнул глава региона.

«Мы не можем допустить того, чтобы скорость и темпы роста экономики определенных муниципальных образований замедлялись, это тревожный сигнал. Поэтому давайте еще раз посмотрим, коллеги, на тех, кто делает экономику в ваших муниципалитетах. Я хочу напомнить, что в этом году мы будем поощрять муниципалитеты с высокой финансовой дисциплиной и хорошими показателями в экономике. Экономический рост присутствует во всех районах, но я бы хотел, чтобы он ни в коем случае не замедлялся», — отметил Вениамин Кондратьев.

Также на планерном совещании обсудили промежуточные итоги жатвы. Край снова собрал рекордный урожай зерновых — более 10 млн т.

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