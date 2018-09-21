Кондратьев распорядился ограничивать этажность при застройке прибрежных территорий

Губернатор Краснодарского края подписал соответствующее распоряжение.

Главам муниципалитетов рекомендовали при подготовке правил землепользования и застройки ограничить высотность объектов в четыре этажа.

Речь идет о строительстве капитальных объектов жилья и апартаментов в 300-метровой полосе от берегов Азовского и Черного морей. Ограничение этажности сделает застройку прибрежных территорий менее плотной, соответственно, архитектурный облик населенных пунктов станет более привлекательным.

«Вместо того чтобы строить отели, концертные площадки, досуговые центры — прибрежная зона застраивается жилыми высотками, так, что даже моря не видно. Надо жестко запретить застройку там, где можно возвести курортную инфраструктуру. Это наша стратегическая задача», — отмечал ранее Вениамин Кондратьев.

Кроме того, глава региона поручил разработать законопроект, предусматривающий ограничение строительства в прибрежной зоне. Соответствующий документ направлен в ЗСК и рассматривается в профильных комитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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