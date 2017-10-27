Кондратьев распорядился выделить 127,9 млн рублей на ремонт здания Театра защитника Отечества

Театр откроют на базе краснодарского Дома офицеров.

Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В здании долгое время находились секции и студии. Однако помещения эксплуатировали без ремонта, сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Деньги из краевого бюджета выделят в следующем году. Их направят на реконструкцию, в том числе реставрацию, техническое перевооружение помещений. Предполагается, что здание Театра защитника Отечества введут в эксплуатацию в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 июня 2016 года подписал распоряжение о создании в Краснодаре Театра защитника Отечества.

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