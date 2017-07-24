Кондратьев рассказал Медведеву о формировании городской среды Краснодара

Премьер-министр РФ 24 июля прогулялся по краевой столице и вместе с губернатором посетил сквер Дружбы народов.

Вениамин Кондратьев отметил, что по принципу формирования городской среды на Кубани ведется работа уже несколько лет. Одним из примеров является реконструкция сквера Дружбы народов. При участии жителей удалось сохранить исторический облик сквера. Дмитрий Медведев оценил проделанную работу.

Губернатор добавил, что в этом году в Краснодаре в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут также благоустроены Вишняковский сквер, бульвар на улице Дальней, площадь перед кинотеатром «Болгария», сквер Молодежный в районе КСК, территория между Первомайским районным судом и Екатерининским залом. Кондратьев подчеркнул, что на необходимость их реконструкции не раз указывали горожане.

С учетом мнения жителей формируется и список дворовых территорий, которые будут отремонтированы.

«Мы можем построить сколько угодно квадратных метров жилья, но вопрос в том, насколько оно будет комфортным. Федеральная программа позволяет нам где-то убрать недочеты, которые были вчера и есть сегодня, благоустроить дворовые территории», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дмитрий Медведев приехал на форум «Городская среда». В мероприятии примут участие 1 тыс. человек: эксперты в сфере урбанистики, архитекторы, застройщики, проектировщики и представители власти. Будут работать четыре дискуссионные площадки: «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества». Пленарное заседание пройдет во второй половине. По его итогам примут резолюцию.

Фоторепортаж с прогулки Дмитрия Медведева по Краснодару смотрите здесь.

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