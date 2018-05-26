Кондратьев рассказал о готовности Сочи и Туапсинского района к приему туристов

На курортах 26 мая стартует летний сезон. Губернатор Вениамин Кондратьев прокомментировал готовность пляжей и инфраструктуры муниципалитетов.

По словам главы региона, гостей и жителей Сочи ждет насыщенная развлекательная программа. Мероприятия — от выставок до спортивных забегов — пройдут сразу на нескольких площадках.

«Сегодня в Сочи открывается курортный сезон. Несмотря на то, что для края событие является традиционным и ежегодным, оно было и остается важным и ответственным. Уже совсем скоро наши пляжи вновь будут заполнены туристами. И мы отвечаем за здоровье и безопасность каждого, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор выразил уверенность, что в этом году курорты Краснодарского края запомнятся гостям не только развлекательной программой в день открытия, но и высоким уровнем сервиса обслуживания. Глава Кубани напомнил, что в этом году шесть пляжей в Сочи получили международную награду «Голубой флаг».

«Престижный сертификат предназначен только для тех пляжей и причалов, которые отвечают высоким стандартам качества. Кроме того, в этом году к приему туристов активно готовились и кубанские отели, некоторые из них стали работать по новой для себя системе «все включено». Мы прислушиваемся к мнению туристов, которые были у нас. Надеюсь, что гости побережья в этом летнем сезоне останутся довольны отдыхом», — сказал Кондратьев.

Еще одним кубанским курортом, который 26 мая открывает пляжный сезон, является Туапсинский район. В этот же день здесь отметят 98-летие со дня его образования.

«Муниципалитет полностью готов к приему отдыхающих: 46 пляжей получили паспорта готовности. Прибрежные территории приведены в порядок, установлены обновленные медицинские и спасательные посты», — отметил губернатор.

Кондратьев также напомнил о событии, которое пользуется большой популярностью у приезжих — это карнавальное шествие в Геленджике. Оно состоится 2 июня. Открытие сезона в этому году приурочено к проведению туристического фестиваля «Античное наследие России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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