Кондратьев рассказал о плюсах включения дороги к Крымскому мосту в перечень федеральных

Постановление о включении трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь в перечень дорог федерального значения подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мы неоднократно выступали с инициативой включения трассы, ведущей к Крымскому мосту, в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения», — отметил глава региона.

По его словам, это решение имеет для края большое значение, так как будет способствовать развитию не только межрегиональной, но и внутренней транспортной сети Кубани, а также улучшит проходимость большегрузов к портам Черного и Азовского морей.

«Кроме того, за счет развития придорожного сервиса, откроются новые перспективы роста малого и среднего бизнеса края», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», документ о включении трассы к Крымскому мосту на Кубани в перечень дорог федерального значения 24 февраля опубликовали на сайте кабмина. В документе говорится, что это необходимо для формирования автомобильного подхода к Керченскому мосту по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию, будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети.

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