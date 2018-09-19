Кондратьев рассказал о поставленных перед новым мэром Геленджика задачах

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, задача Алексея Богодистова — развитие города как курорта.

«Уверен, как коренной житель, Алексей Богодистов знает все слабые и сильные точки города-курорта, что позволит комплексно подойти к руководству территорией. Перед новым главой стоит задача — развитие города как курорта», — отметил глава региона.

По словам губернатора, в первую очередь, необходимо провести модернизацию систем ЖКХ, жестко следить за ограничением застройки прибрежной территории. Работа по переформатированию облика города уже началась.

«Безусловно, в этом есть заслуга предыдущего главы Виктора Хрестина, отдавшего этой должности десять лет. В городе идет строительство социальных объектов, муниципалитет вошел в федеральную программу по модернизации ЖКХ», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что облик курорта должен кардинально меняться, важно создавать новые рекреационные зоны, парки и скверы, а не застраивать его многоквартирными домами.

«Работу в этом направлении необходимо продолжать и усиливать. Сейчас один из самых известных курортов на юге страны нуждается в перезагрузке, новых идеях, свежем взгляде. Уверен, новый мэр города подойдет ответственно к выполнению поставленных задач», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 сентября на первой сессии городской думы нового созыва по результатам тайного голосования главой Геленджика единогласно избрали Алексея Богодистова. Срок его полномочий — пять лет.

Ранее экс-глава Геленджика Виктор Хрестин отказался от депутатского мандата, исполняющим обязанности мэра Геленджика был назначен Алексей Богодистов.

Богодистов родился в 1981 году. С 2013 года являлся депутатом думы Геленджика. Имеет три высших образования, награжден медалью имени Суворова. С 2006 года руководил компанией ООО «Бак-Гигант».

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