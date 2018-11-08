Кондратьев рассказал о презентации в Казахстане тура по землям бывшего Боспорского царства

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Краснодарский край представит почти 300 экскурсионных маршрутов.

«Мы впервые представляем туристический потенциал региона на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Я убежден, региону есть что предложить жителям Казахстана в плане курортов», — отметил глава региона.

По его словам, Кубань представит на форуме около 620 объектов турпоказа и почти 300 экскурсионных, туристских маршрутов, более 6 тыс. классифицированных средств размещения и 190 здравниц.

«Флагманским туристским проектом на форуме для нас является маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», который включен в топ-10 приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм», — подчеркнул Кондратьев.

Он отметил, что сейчас наблюдается устойчивый турпоток из Казахстана на Кубань. За девять месяцев текущего года край посетили более 20 тыс. граждан республики.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 8-9 ноября в Петропавловске, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве подписали соглашение о реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

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