Кондратьев рассказал о проектах Кубани для инвестфорума в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о наиболее значимых проектах, которые регион представит на Российском инвестиционном форуме.

«Представим проект строительства завода по производству пектина, который широко используется в пищевой промышленности. Сегодня в России подобного предприятия нет, хотя этот продукт очень востребован. Все закупается за рубежом. Хотя конкретно в Краснодарском крае есть все возможности для производства пектина», — рассказал Кондратьев, отметив, что сейчас как никогда важно создавать производства для производства.

Еще один значимый проект, который регион представит на форуме, — промышленный парк, инициированный частной компанией.

«Это индустриальный парк на базе Краснодарского компрессорного завода, который предполагается разместить на площади 22 га. Это третий проект частного промпарка на территории Кубани», — пояснил губернатор.

Он уточнил, что в 2015 году край подписал на форуме соглашения о создании индустриальных парков в Краснодаре и Усть-Лабинске. Уже заключили порядка десяти предварительных соглашений с потенциальными инвесторами, которые планируют начать строительство на территории промышленного парка «Восточная промзона» в Краснодаре. На форуме в Сочи представят еще один государственный промпарк в станице Павловской.

Губернатор также рассказал о том, что в этом году край формирует предложения на базе комплексов предприятий-банкротов. Таких предложений около 30.

«Прежде абсолютное большинство проектов предполагали старт с нуля: вот участок земли, в лучшем случае с возможностью подведения коммуникаций, — создавайте. В этом году впервые край формирует предложения на базе имущественных комплексов предприятий-банкротов, где уже создана вся необходимая инфраструктура», — пояснил руководитель региона.

По его словам, среди таких предприятий консервный завод в станице Динской, где раньше производили соки, консервированные овощи и детское питание.

Еще одно направление, которого прежде не было, — это проекты по предложениям предприятий, у которых есть свободные незадействованные мощности. Такие объекты есть в Армавире, Кропоткине. По мнению главы края, это тоже может быть интересно бизнесу.

Одним из наиболее актуальных для края является дорожный вопрос, отметил губернатор. По его мнению, интерес у инвесторов должно вызвать строительство платной автомобильной дороги Дальний Западный обход Краснодара, которая станет первым этапом создания скоростного маршрута через Кубань к мосту в Крым, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект платной трассы к мосту в Крым оценивается в 26 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 27-28 февраля. Кубань представит более 500 проектов.

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