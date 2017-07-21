Кондратьев рассказал о развитии этнографического туризма на Кубани

В регионе уже есть несколько примеров успешно работающих этнографических центров.
Прежде всего, это казачья станица «Атамань».
«Со дня ее основания здесь побывали миллионы туристов. И каждый год мы стараемся максимально насыщать программу мероприятий. Кстати, ценность «Атамани» признал и бизнес. Посещение комплекса сегодня входит в маршруты турагентств», — сказал Кондратьев.
В Сочи действует круглогодичный этнографический комплекс «Моя Россия», который за первый год работы посетили более 200 тыс. человек.
Губернатор добавил, что в Краснодаре планируется создание исторического парка «Россия — моя история».
«Это уже будет несколько иной проект, своеобразный патриотический центр, где в различных форматах будет представлена история страны и края. Сейчас совместно с городом мы определяем площадку для строительства», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.
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