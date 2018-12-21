Кондратьев рассказал о строительстве школы для одаренных детей в Краснодаре

Создание нового образовательного учреждения на 1,1 тыс. мест обсудили на совещании под председательством губернатора.

Глава региона подчеркнул, что новая школа станет вкладом в развитие всей Кубани.

«Это своеобразный инвестиционный проект. Мы все время говорим о будущем, о том, что оно должно быть успешным. Но его нужно формировать. Новая школа для тех талантливых мальчишек и девчонок, умников и умниц, которые завтра будут делать экономику нашего края, создавать научно-технический прогресс, необходимый сегодня для рывка краю и стране», — отметил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, такие дети есть как в крупных городах края, так и в отдаленных станицах и хуторах. Надо дать им возможность реализоваться, так как не всегда у родителей есть средства, для того чтобы раскрыть талант.

Глава региона подчеркнул, что для будущего учебного центра в Краснодаре уже определили земельный участок в 12 га. Помимо здания школы, в проекте предусмотрено создание мощного спортивного ядра и интерната на 600 мест.

«Там будут жить дети из всех районов края при условии, что они выдержат вступительные экзамены. Принимать школьников будут только на конкурсной основе», — отметил губернатор.

По такому же принципу определят педагогический состав учебного заведения. Шефство над школой по предварительной договоренности возьмет Кубанский государственный университет.

Планируется, что проект образовательного учреждения будет готов в 2019 году. В 2020 году приступят к строительству, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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