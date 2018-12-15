Кондратьев рассказал об акции «Елки желаний»

На Кубани 15 декабря стартовала акция «Елки желаний» фонда «Край добра».

По словам главы региона, эта акция позволит исполнить мечты детей, которые проведут новогодние праздники в больницах, а также детей, нуждающихся в особом внимании.

«Традиционно в преддверии Нового года мы проводим масштабную краевую акцию «Елки желаний». В этом году она стартует 15 декабря и продлится до 25», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В крупных торговых центрах региона установлены елки с открытками в виде снегирей. Любой житель края может выбрать открытку, прочитать желание ребенка и исполнить его. Подарок можно будет вручить лично или передать через волонтеров.

«В этом году новогоднего чуда ждут около 11 тыс. ребят. И это чудо мы можем сделать своими руками. Помимо подарков, волонтеры на «Елках желаний» будут собирать и пожертвования», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Адреса «елок желаний» в Краснодаре:

— ТЦ «Красная Площадь» на улице Дзержинского

— ТЦ «Галактика» на улице Стасова

— «Семейный Магнит» на улице Лизы Чайкиной

— «Семейный Магнит» на улице Дзержинского

— Гипермаркет «Окей» на улице Минской

— Гипермаркет «Лента» на Западном обходе.

«Кубань 24» и «Первое радио» проведут благотворительный новогодний телерадиомарафон «Край Добра».

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