Кондратьев: разработка программ поддержки переработчиков для Кубани крайне важна

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о необходимости принятия госпрограммы по поддержке перерабатывающих производств.

Владимир Путин 2 марта ответил на вопросы журналистов из регионов на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Калининграде. Журналист из Краснодарского края обратила внимание президента на то, что Россия — одно из крупнейших в мире производителей сельхозпродукции, но продает в основном сырье, а не продукцию его переработки. Президент согласился с этим и подчеркнул, что нужна программа по поддержке перерабатывающих производств.

Вениамин Кондратьев прокомментировал слова президента. Он отметил, что разработка программ поддержки переработчиков для Кубани и всех производителей края крайне важна. Всего в регионе около 2 тыс. подобных производств, самым высоким международным стандартам сейчас соответствует 50% выпускаемой продукции. По словам губернатора, это качественные конкурентоспособные на мировом рынке товары.

«Но, конечно, нам бы хотелось достичь 100-процентных показателей, и, думаю, что в случае принятия соответствующей госпрограммы это возможно», — подчеркнул Кондратьев.

Он отметил, что в 2017 году в модернизацию предприятий пищевой промышленности региона было вложено 10 млрд рублей. По словам губернатора, сейчас максимально привлекаются инвесторы именно в переработку — это создаст новые рабочие места и налоги, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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