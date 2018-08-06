Кондратьев: разрешения на строительство без проекта планировки территории не будет

Законопроект об ограничении высотности жилого строительства на курортах обсудят на сессии ЗСК.

Об этом стало известно в ходе планерного совещания под председательством губернатора Вениамина Кондратьева, которое прошло 6 августа в Краснодаре.

По словам главы Кубани, в адрес краевой власти продолжают поступать обращения от жителей Краснодара и других крупных городов о нарушениях красных линий и границ застройки при строительстве многоэтажных домов, административных зданий и торгово-развлекательных центров.

«Если нет проектов планировки территории, не должно выдаваться и разрешение на строительство. Тем более, когда красная линия и граница застройки не соблюдаются. Подчеркну, пока нет проекта планировки территории, разрешения выдаваться не будут», — отметил Вениамин Кондратьев.

Для выполнения поручения губернатора и проверки нарушения красных линий и границ застройки при департаменте архитектуры и градостроительства края сформировали рабочую группу. В нее вошли специалисты ведущих проектных организаций, члены Союза архитекторов, представители органов государственной власти, местного самоуправления, ГИБДД. Группа рассмотрела 111 проектов для территорий общей площадью более 4,5 тыс. га.

Специалисты ведомства проводят проверки за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. Большинство проверок провели в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике.

По словам главы департамента архитектуры и градостроительства края Юрия Рысина, в ходе проверок выявили нарушения правил землепользования и застройки, несоответствия генплану. Градостроительные планы земельных участков выдаются с нарушением регламентов, несоблюдением красных линий, разрешения на строительство — без технических условий на присоединение к инженерным сетям.

В адрес глав муниципальных образований направили 31 предписание, в них перечислили системные нарушения. В их числе — выдача положительных заключений негосударственной экспертизы проектной документации, которая не соответствует нормативам градостроительного проектирования.

По мнению губернатора, экспертизу, которую заказывает застройщик, власти региона не должны брать за основу, особенно если этот документ лоббирует интересы строительной компании в ущерб граждан.

По словам Кондратьева, именно представители власти несут ответственность перед жителями, а не эксперты. Губернатор предложил внести в повестку сентябрьской сессии ЗСК законопроект об ограничении жилого строительства по этажности в пределах 300 м от береговой линии.

Он также отметил, что согласно закону приоритет в жилищном строительстве будет отдаваться в пользу комплексной застройки, которая подразумевает строительство социальных объектов и благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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