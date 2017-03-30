Кондратьев рекомендовал сменить главного врача ЦРБ Брюховецкого района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 марта провел встречу с жителя Брюховецкого района и обсудил с ними проблемы в сфере здравоохранения.

Глава Брюховецкого района Владимир Мусатов сообщил, что сейчас укомплектованность врачебными кадрами в муниципалитете составляет 69%, средним медперсоналом — 88%.

«Не хватает участковых педиатров и терапевтов, врачей общей практики, кардиологов», — уточнил он.

Мусатов добавил, что в районе ведут работу по привлечению кадров. С 2011 по 2016 годы после окончания вуза по целевым программам в муниципалитет приехали девять врачей. Сейчас по направлению обучаются еще 12 студентов. В прошлом году по программе «Земский доктор» в район прибыли 11 специалистов.

Однако вице-губернатор Кубани Анна Минькова заявила, что качество оказания медицинской помощи в районе остается достаточно низким.

«Парадокс, но при такой высокой укомплектованности врачами показатели смертности здесь выше, чем в среднем по краю. Много врачей, а мы не спасаем людей, есть вопросы к качеству подготовки медиков», — сказала Минькова.

Во время встречи местные жители обратили внимание губернатора на недостаток узких специалистов, отсутствие необходимого оборудования, большие очереди на обследования. Они выразили обеспокоенность закрытием противотуберкулезного кабинета.

«Здесь очевиден управленческий сбой, я не вижу конструктивного подхода у главврача. Возможно, если его заменить, ситуация в здравоохранении района изменится. Когда люди принимают проблему как свою, тогда и отношение меняется, и решение проблем находится быстрее», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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