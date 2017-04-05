Кондратьев рекомендовал усилить меры безопасности в торговых центрах

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 апреля в ходе совместного заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии рекомендовал усилить меры безопасности в торговых центрах.

Кондратьев отметил слаженную и оперативную работу сотрудников полиции, которых 4 апреля привлекали к эвакуации и проверке ТЦ «Галерея» после сообщения о минировании здания. По данным губернатора, в течение 13 минут из здания вывели более 4,5 тыс. человек.

По мнению главы региона, следует предпринять дополнительные меры, чтобы у жителей края не возникало сомнений в собственной безопасности. Необходимо усилить защиту торгово-развлекательных объектов, в том числе их парковок, провести инструктажи для сотрудников охранных предприятий, проверить исправность всех рамок металлодетекторов на входах в ТЦ. Кондратьев подчеркнул, что особую бдительность должны проявлять и сами жители.

Глава региона также поручил усилить работу по информированию граждан о необходимых действиях при чрезвычайных происшествиях.

«Каждый должен знать, куда звонить и обращаться в случае беды, как себя вести. Максимально распространите эту информацию в СМИ и по другим доступным каналам», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев подписал постановление о распределении 24,6 млн рублей между муниципалитетами региона на профилактику терроризма.

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