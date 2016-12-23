Кондратьев: решения власти должны отражать запросы населения

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 декабря заявил, что решения, которые принимает власть, должны быть прямым отражением запросов населения.

Такое заявление глава региона сделал в ходе ХХVII отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Краснодаре. В работе конференции принял участие секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко, председатель ЗСК Владимир Бекетов, члены партии.

Губернатор высоко оценил проекты, предполагающие развитие спорта в сельской местности, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, контроля качества продуктов питания.

«»Единая Россия» — это партия жизни, и ее проекты — о реальной жизни людей в хуторах, станицах, городах, но мы должны понимать — то, как они будут реализованы, по форме или по содержанию, зависит только от вас», — обратился глава региона к партийцам.

Кондратьев подчеркнул, что в рамках проектов «ЕР» в крае уже построено 38 спортивных объектов, появилось больше 60 новых детских садов, 4 тыс. дополнительных мест в школах. Запущен ряд новых проектов: «Наш двор», «Парки малых городов».

«На их реализацию в 2017 году выделяются немалые финансовые средства. В партии есть понимание, что только с помощью реальных шагов и результатов можно заслужить авторитет в обществе», — подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, основу деятельности партии должны составлять «инициативы снизу».

«Важно, чтобы «Единая Россия» могла аккумулировать и донести до краевого и федерального центра существующие проблемы, чтобы в нашем крае сохранялась экономическая и социальная стабильность, мир и согласие в обществе», — считает губернатор.

Кондратьев выразил уверенность, что все решения, которые принимает власть, должны быть прямым отражением запросов населения.

«Мы не можем принимать решения, не обращая внимания, нужны ли они жителям. В том, что мы сегодня планируем, создаем, пытаемся реализовать должна быть четкая, прозрачная и понятная связь с кубанцами. Все, что делается, должно исходить от людей», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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