Кондратьев: Россия сделала все, чтобы мировой праздник спорта прошел достойно

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 июня заявил, что организация ЧМ-2018 выстроена на самом высоком уровне.

«ЧМ-2018 — старт дан! Мы долго к этому готовились — и, уверен, сделали все для того, чтобы мировой праздник спорта прошел достойно. В стране выстроена отличная инфраструктура, все организовано на самом высоком уровне. В этом уже сейчас убеждаются тысячи туристов», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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