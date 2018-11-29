Кондратьев: рывок в экономике невозможен без поддержки малого и среднего бизнеса

Губернатор Краснодарского края 29 ноября обсудил планы по сотрудничеству с председателем Юго-Западного управления Сбербанка.

Вениамин Кондратьев и Евгений Титов говорили, в том числе, о стратегии развития Кубани до 2030 года. Согласно проекту, к этому времени валовой региональный продукт должен увеличиться в два раза. Рывок в экономике невозможен, считает Кондратьев, без поддержки малого и среднего бизнеса.

«Новые экономические реалии заставляют нас искать новые экономические инструменты достижения целей. И вот здесь сотрудничество со Сбербанком, я считаю, нам может быть очень полезным. Совместные проекты Сбербанка и Фонда микрофинансирования, Гарантийного фонда по кредитованию малого и среднего бизнеса могут сегодня хорошо быть реализованы и ощутимы. Главное — найти эти точки взаимного интереса, чтобы малый и средний бизнес ощущал реальную поддержку. Нам необходимо создать совместную рабочую группу для того, чтобы мы синхронизировались со Сбербанком, в том числе и по совместному финансированию малого и среднего бизнеса, иных каких-то крупных проектов, социально значимых для края и экономически значимых для края», — считает Вениамин Кондратьев.

Представители банка отметили, что поддержка малого и среднего бизнеса на Кубани остается одним из главных направлений.

«Только в этом году по Краснодарскому краю больше 12 млрд рублей кредитных средств, которые были выданы именно представителям малых форм хозяйствования. Всегда малый, средний бизнес Кубани отличался наибольшей активностью. Есть цифры, статистика, связанные с приростом внутреннего регионального продукта. У Краснодарского края всегда были топовые результаты», — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

На встрече обсудили и ситуацию с закрытием офисов обслуживания Сбербанка в сельской местности. По словам губернатора, клиентские отделения в небольших станицах и хуторах несут социальную нагрузку. При их отсутствии люди практически становятся отрезанными от финансовых операций.

«Сбербанк был всегда социально ориентированным банком. Я бы не хотел, чтобы эта социальная ориентация растворилась в сегодняшних экономических реалиях. Надо понимать, что на этой территории живут люди. Десятилетиями там было это отделение, они привыкли. И вдруг это отделение сокращается. Просто таким способом мы косвенно их отрезаем от активности жизни. Давайте взвесим еще раз, насколько возможно приостановить процессы ликвидации отделений», — сказал Кондратьев.

В свою очередь Евгений Титов заверил губернатора, что сельские офисы участвуют только в процессе оптимизации, когда одни отделения замещаются другими. Сегодня на территории края больше половины подразделений банка работают именно в станицах и поселках.

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