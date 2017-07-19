Кондратьев: сбор позволит курортам края шагнуть в завтрашний день

Депутаты Госдумы 19 июля приняли закон о курортном сборе в третьем чтении. В парламентских слушаниях принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край выступал одним из инициаторов введения курортного сбора. По словам губернатора, эта мера необходима для развития инфраструктуры прибрежных территорий.

«Никаких серьезных капиталовложений последние 30 лет в наши курорты не было. В прошлом году край посетили почти 16 млн отдыхающих, но разве можно сказать, что курорты купаются в деньгах? В Геленджике санаторно-курортная отрасль формирует только 28% местного бюджета, в Анапе — 10%, в Сочи — 53%, — сказал Кондратьев.

Эти средства не покрывают расходы муниципалитетов на подготовку к курортному сезону. Анапа заработала за прошлый сезон 192 млн рублей, а на подготовку к лету потратила 421 млн рублей. Геленджик получил от курортной сферы в 2016 году 475 млн рублей. При этом потребность города только на благоустройство составляет 553 млн рублей.

Значительных вложений требует реконструкция водопроводного хозяйства Черноморского побережья и система энергоснабжения.

«Закон о курортном сборе нам был нужен еще десять лет назад. Но если мы почувствуем, что из-за него поток отдыхающих будет проседать, мы просто этот сбор обнулим. Мы должны быть уверены, что закон позволит курортам Краснодарского края шагнуть в своем развитии в завтрашний день. В противном случае мы можем оказаться во дне вчерашнем», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эксперимент планируют проводить в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и Крыму.

Правительство РФ 6 мая внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа 2016 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Мэр Геленджика Виктор Хрестин поддержал инициативу, назвав введение курортного сбора необходимой мерой.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября 2016 года предложил протестироватькурортный сбор в пяти регионах России: в Ставропольском и Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и на Алтае.

Кондратьев в декабре 2016 года рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж. В апреле введение курортного сбора на Кубани решили перенести на 2018 год.

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