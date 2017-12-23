Кондратьев: сегодняшняя программа президента – это программа сильной России

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 декабря принял участие в работе XVII съезда партии «Единой России».

На мероприятии присутствовали около 2,5 тыс. человек, среди них – 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов, представители экспертного и научного сообществ.

В ходе пленарного заседания съезда выступил президент РФ Владимир Путин. По его словам, сегодня необходимо действовать с учетом долгосрочных перспектив развития России.

«Экономические кризисы, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мировой. Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», — заявил Путин.

Он отметил, что при этом Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения.

Съезд партии «Единая Россия» официально проголосовал за поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ и поручил всем структурам и депутатам партии организовать всестороннюю поддержку на выборах.

Как отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, благодаря работе президента сегодня в целом в стране и в регионе, в частности, устойчиво растет экономика, сохраняется социальная и политическая стабильность.

«Выдвижение Владимира Путина в президенты поддержала ведущая партия страны. Сегодняшняя программа президента – это программа сильной России. Мы должны сплотиться вокруг него и совместными усилиями реализовать поставленные задачи для процветания нашего Отечества», – подчеркнул губернатор.

Кондратьев добавил, что по всем направлениям, которые обозначил в своем выступлении Путин, в крае будет активизирована работа. Так, уже сейчас на Кубани существует множество институтов, объединяющих общественность: Общественная палата, региональное отделение ОНФ, общественные советы, которые настроены на конструктивное совместное сотрудничество, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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