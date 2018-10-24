Кондратьев: сев озимых зерновых культур произвели в оптимальные сроки

24 октября в 15:22

В Краснодарском крае завершили сев озимых культур.

Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что всего аграрии засеяли более 130 тыс. га ячменя и более 1 млн 547 тыс. га пшеницы. В этом году на 8 тыс. га были увеличены посевные площади озимого рапса, культурой засеяно 28 тыс. га.

«Она востребована не только на российском, но и на мировом рынке, поэтому рассматривается нашими аграриями как перспективная. Увеличение производства рапса будет содействовать укреплению экспортного потенциала региона», — добавил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, более 3,5 тыс. единиц техники готовили почву к севу озимых. Всего в проведении работ было задействовано более 21 тыс. тракторов. Глава региона также подчеркнул, что край не испытывает дефицита в семенах и минеральных удобрениях.

«Конечно, говорить о прогнозах на 2019 год пока рано. Однако отмечу, что перед сельхозтоваропроизводителями края, безусловно, стоит задача удержать валовой сбор зерновой группы культур на уровне 2018 года, все необходимое для этого у нас есть», — цитирует Вениамина Кондратьева сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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