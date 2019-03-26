Кондратьев: шить форму для школьников края нужно на Кубани

Губернатор Вениамин Кондратьев 26 марта провел совещание о борьбе с контрафактной продукцией.

По его словам, вытеснить контрафакт можно с помощью продвижения отечественной продукции.

«Шить форму для кубанских школьников и воспитанников местных кадетских корпусов нужно именно на Кубани. Легкая промышленность Краснодарского края вполне в состоянии обеспечить наших детей такой одеждой. А наша задача как власти — продумать меры поддержки и дать возможность краевым производителям выйти к потребителю. И тем самым вытеснить контрафактные производства с рынка», — сообщается в аккаунте Вениамина Кондратьева в Instagram.

На рабочем совещании было решено, что для борьбы с подделками соответствующие меры поддержки нужны и в производстве строительных материалов на территории Кубани. По словам губернатора, край уже направил в Госкомиссию предложение включить цемент, строительные смеси и другие стройматериалы в перечень товаров, подлежащих маркировке.